قرد يتسلل إلى فناء أحد المنازل ويشاهد التلفاز من النافذة في مشهد مثير... فيديو

ظهر قرد أمام نافذة أحد المنازل الريفية في جنوب أفريقيا، وهو يشاهد التلفاز في مشهد نادر.

وكشفت صاحبة المنزل الواقع على مشارف حديقة كروجر الوطنية، والتي انتقلت مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا، أنها اعتادت رؤية حيوانات المحمية في فناء منزلها، لكن هذا المشهد بلا شك أحد أكثر الأحداث إثارة في حياتها.

وقالت "كنت أعمل وأشرب قهوة الصباح، عندما انفصل قرد عن مجموعته ودخل نافذتي".

وأضافت المرأة أن الحيوان الصغير بدأ يشاهد برنامجًا تلفزيونيًا عبر النافذة ، لذلك قررت أن تظهر له الطبيعة الوثائقية الشهيرة "كوكبنا" "لرؤية رد فعله".

وقالت "لقد مكث هناك لأكثر من ساعة وهو ينظر من النافذة. وأخيرا جاء قرد آخر ليأخذه ويعيده إلى المجموعة. لكنه زارني عدة مرات أخرى!".