يغطس زوجته في الطحين والكاتشب... أزواج يطلقون لعبة جديدة... فيديو

ابتكر أزواج طريقة جديدة للاستمتاع بلعبة حجرة ورقة مقص، حيث يتم معاقبة الخاسر بطمر رأسه في الطحين والكاتشب.

وينشر الأزواج طريقتهم الخاصة لقضاء الوقت في الحجر الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد كل خسارة يضيف أحد الزوجين مقادير أخرى إلى الطحين كالميونيز والكاتشب والبيض النيء.

كما انتشرت اللعبة بين الفنانين الأوكرانيين بشكل واسع، وقام بعض الأزواج بشرب النبيذ خلال اللعب أيضا.

في سياق متصل، ابتكر مستخدمون تحديا جديدا مؤخرا يدعى "دودل تشيلندج" أي رسم بلا مبالاة، حيث يضع أحدهم ورقة على ظهر شخص ويقوم برسم ما يريده عليها. وبعد ذلك يقوم الشخص، الذي رُسم على ظهره بتذكر حركات أيدي زميله ومحاولة تكرار نفس الرسمة دون النظر إليها.