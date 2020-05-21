آلاف الدلافين تفاجئ الصيادين في السواحل الجزائرية...فيديو

وتظهر الدلافين في الفيديو وهي تسبح بالقرب من الصيادين، الذين أدهشهم العدد الكبير للدلافين.
ويقول مصور الفيديو: "حصريا من سواحل باينام..آلاف الدلافين وليس عشرة أو عشرين".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مئات الدلافين في سواحل "باينام" غرب العاصمة الجزائرية.
وتظهر الدلافين في الفيديو وهي تسبح بالقرب من الصيادين، الذين أدهشهم العدد الكبير للدلافين.
ويقول مصور الفيديو: "حصريا من سواحل باينام..آلاف الدلافين وليس عشرة أو عشرين".
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