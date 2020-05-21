آلاف الدلافين تفاجئ الصيادين في السواحل الجزائرية...فيديو

وتظهر الدلافين في الفيديو وهي تسبح بالقرب من الصيادين، الذين أدهشهم العدد الكبير للدلافين.

ويقول مصور الفيديو: "حصريا من سواحل باينام..آلاف الدلافين وليس عشرة أو عشرين".