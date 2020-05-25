تعرف على الدب العاشق للاستحمام... فيديو

يعد الاستحمام الهواية المفضلة لدى "تاكودا" أحد الدببة الأربعة، التي تعيش في حديقة حيوانات أوريغون في شمال غربي الولايات المتحدة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الدب "تاكودا"، الذي تم العثور عليه في مونتانا عام 2010، وهو يسبح في إناء كبير من الماء في حديقة الحيوانات.

هذا ولقي الفيديو آلاف التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي الإنترنت في تعليق "هذا الدب فهم معنى الحياة".