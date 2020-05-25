تمساحان يحولان ملعب غولف إلى حلبة لصراعهما...فيديو

يظهر مقطع الفيديو كلا من الزواحف متشابكين مع بعضهما بعض بأنيابهما الحادة، بينما تحركت ذيولهما برشاقة على طول ملعب الغولف.
كان على لاعبي الغولف تأجيل خططهم وتركوا التمساحين في نزاعهما، الذي استمر أكثر من ساعتين ثم ذهب كل منهما في طريقه.
فوجئ بعض لاعبي الغولف بعدما وجدوا أنفسهم في اللحظة الصادمة عندما كان هذا الزوج من التماسيح يتقاتل في ملعب الغولف في ساوث كارولينا في الولايات المتحدة.
يظهر مقطع الفيديو كلا من الزواحف متشابكين مع بعضهما بعض بأنيابهما الحادة، بينما تحركت ذيولهما برشاقة على طول ملعب الغولف.
كان على لاعبي الغولف تأجيل خططهم وتركوا التمساحين في نزاعهما، الذي استمر أكثر من ساعتين ثم ذهب كل منهما في طريقه.
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