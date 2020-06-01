حوت يضل طريقه بعد أن ابتعد 400 كيلومتر عن "بيته"... فيديو

ضل حوت أحدب طريق العودة إلى موطنه الطبيعي، بعد أن ابتعد مئات الكيلومترات عنه، وذلك قبالة سواحل مدينة مونتريال الكندية.

وقالت "سكاي نيوز" إن مثل هذه الواقعة غير مألوفة بالمرة، وذلك بعد أن تم رصد الحوت في مونتريال، أي على بعد 400 كيلومتر من الموطن الطبيعي لهذا الحيوان الثديي البحري.

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سبح الحوت في نهر سان لوران، قبل أن يصل صباح السبت إلى مونتريال، حسبما قالت ماري إيف مولر الناطقة باسم شبكة كيبيك لطوارئ الثدييات البحرية.

وأضافت ماري إيف مولر: "هي المرة الأولى التي يرصد فيها حوت أحدب في مونتريال" الواقعة على بعد أكثر من 400 كيلومتر من الموطن الطبيعي لهذا الحيوان البحري في خليج سان لوران.

وأوضحت أن "مزيجا من العوامل" قد يفسر وصول الحوت من هذه المسافة البعيدة، فـ"نظرا إلى سنه الصغيرة يرجح أن يكون تاه خلال الصيد أو ارتكب أخطاء ملاحية"، خلال عمليات استكشافي، وأضافت: "قد يكون الحوت تعقب طرائد وأكمل طريقه".

يذكر أنه تم إرسال فريق متخصص للتحقق من صحة الحوت، وأشارت مولر إلى أن الحوت "قد يبقى لأشهر عدة" في مونتريال.