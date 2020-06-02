صغير وماكر... زرافة تحيد منافستها الأكبر بحركة واحدة (فيديو)

كانت زرافتان على وشك القتال قبل أن تمسك أصغرهما بمنافستها من رقبتها، وبالتالي منعت أية حركة هجومية.

يظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته امرأة شابة في حديقة زامبيزي الوطنية في زيمبابوي، كيف تمرر أصغر زرافة رأسها تحت ساق خصمها، وتمكنت من ربط رقبتها ورفع ساق منافسها.

يذكر أن الزافات ليس من سماتها أن تقاتل بهذه الطريقة وعادة ما تقاتل هذه العينات بضرب خصومها برؤوسها.