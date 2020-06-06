تمساح يلتهم كلبا أمام أعين صاحبه...فيديو

ويظهر الفيديو كيف دخل الكلب إلى بحيرة صغيرة في البرازيل، قبل أن يخرج من بعد نداء صاحبه.

وبعد فترة وجيزة ، للأسف انتهى به المطاف بالعودة إلى الماء وبدأ التمساح يقترب ببطء وضربت الزواحف الكلب، وأخذته إلى قاع الماء لتلتهمه وسط صراخ صاحب الكلب في مشهد مثير.