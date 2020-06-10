أفعى تقتحم عيادة طبية وتحدث فوضى بين الموظفين...فيديو

ويظهر الفيديو لحظة اقتحام الأفعى العيادة، ومحاولة بعض الموظفين منعها من دخول الغرف باستخدام جهاز إطفاء الحريق بهدف تخدير الأفعى.

وبعد محاولات متعددة تمكن أحد الموظفين من الإمساك بالأفعى ووضعها داخل كيس بلاستيكي، ليضع بذلك نهاية للفزع والخوف، الذي أصاب الكثير من موظفي العيادة.