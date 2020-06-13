طفل ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من سيارة تعرضت لحادث.. فيديو

وقالت قناة "Amazing World" التي نشرت الفيديو على يوتيوب إن هذا الحادث وقع في مدينة خاباروفسك الروسية، وأن الطفل الذي سقط من السيارة يبلغ من العمر 3 سنوات.

وتظهر في الفيديو سيارة يبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها حيث اصطدمت بسيارة أخرى وفي تلك اللحظة اندفع طفل إلى خارج السيارة ليسقط على الأرض وسط السيارات، فيما راحت السيارة تدور حول نفسها.

ولحسن الحظ نجح أحد فائدي السيارات على الطريق ذاته في الإسراع وإنقاذ الطفل بعد سقوطه قبل أن يتعرض لأذى أكبر.