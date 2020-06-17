فيل وأخته يتدافعان على الرمال... فيديو

وقالت قناة "رامبل فيرال" على يوتيوب التي نشرت الفيديو:
"يحب هذان الفيلان من حديقة حيوانات تشيستر اللعب ودفع بعضهما بعضا".
وأضافت: "الفيل الصغير الذكر على اليسار لا يتخلى عن أخته الكبرى. لكنّها تستعيد ظهرها عندما تركض خلفه وتدفعه بعيداً عن الرمل!".
نشرت وسائل التواصل فيديو يظهر فيه فيلان صغيران وهما يتدافعان على الرمال.
وقالت قناة "رامبل فيرال" على يوتيوب التي نشرت الفيديو:
"يحب هذان الفيلان من حديقة حيوانات تشيستر اللعب ودفع بعضهما بعضا".
وأضافت: "الفيل الصغير الذكر على اليسار لا يتخلى عن أخته الكبرى. لكنّها تستعيد ظهرها عندما تركض خلفه وتدفعه بعيداً عن الرمل!".
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