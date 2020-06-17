فيل وأخته يتدافعان على الرمال... فيديو

نشرت وسائل التواصل فيديو يظهر فيه فيلان صغيران وهما يتدافعان على الرمال.

وقالت قناة "رامبل فيرال" على يوتيوب التي نشرت الفيديو:

"يحب هذان الفيلان من حديقة حيوانات تشيستر اللعب ودفع بعضهما بعضا".

وأضافت: "الفيل الصغير الذكر على اليسار لا يتخلى عن أخته الكبرى. لكنّها تستعيد ظهرها عندما تركض خلفه وتدفعه بعيداً عن الرمل!".