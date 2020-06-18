بالفيديو...وحيد القرن يعلم صغيره قانون الغاب

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، كيف يقوم وحيد القرن بدفع صغيره إلى الخلف ليقوم الحيوان الصغير بدوره بالهجوم على والده.

يذكر أن حديقة كروجر الوطنية تقع في شمال شرق جنوب أفريقيا، ويعيش على أراضيها نحو 1.5 ألف أسد و12 ألف فيل و2.5 ألف جاموس ونحو ألف نمر وخمسة آلاف وحيد القرن.