غريزة الأمومة...ظبية تحمي صغارها بقوة من الكلاب... فيديو

ويظهر مقطع فيديو التقطته سيدة كيف ركض الكلاب في فناء المنزل عندما أدركت أن ظبية على الجانب الآخر، بدأت في النظر حولها وحاولت اللعب معها معتقدة أنه لا يمكنها أن تمر عبر السياج.

كانت صاحبة المنزل والكلاب في مفاجأة كبيرة عندما تمكنت الظبية بذكاء من دخول العقار وبعد أن أخافتها قفزت فوق السياج لتغادر.

عندما أحضرت المرأة كلابها إلى منزلها من أجل الأمان، أدركت أن الظبية كانت مع صغارها وأنها تريد الدفاع عنها فقط.