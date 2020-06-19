الكلب والدلفين رفاق جدد في ساحل القرم...فيديو

ويظهر مقطع الفيديو كلبا يتجول على الشاطئ بجانب الدلفين بالقرب من كيب أوبوك في شبه جزيرة القرم.

وصورت المرأة، التي كانت تصطاد بالقرب من الشاطئ كلبها المسمى باتريك، وهو يركض بالتوازي مع الدلفين على طول الساحل، وفجأة قفز باتريك في الماء وتتبع صديقه ولعقه.

وحصد الفيديو الآلاف من المشاهدات في وقت قياسي من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.