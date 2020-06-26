لأول مرة...صغير فرس النهر يستحم مع والدته بطريقة مدهشة...فيديو

أخذ فرس النهر الصغير أول حمام رفقة والدته في حديقة حيوان Beauval بفرنسا، والتي تعلمه خطوة بخطوة ليعتاد على محيطه الجديد.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فيديو يظهر كيف غمرت الصغيرة، التي تدعى غلوريا نفسها بالماء رفقة والدتها لتبصم بذلك على أولى خطواتها إلى الماء.

وتعد غلوريا، التي ولدت في الـ 7 من يونيو/حزيران الجاري، أول فرس نهر يولد داخل حديقة حيوان بوفال.

هذا وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون والدة غلوريا معها لدعمها وتعليمها العيش في منزلها الجديد حتى تكبر وتكون في الوزن المناسب، حتى تتمكن من مقابلة بقية أسرتها.