فرس نهر يسبح بجوار أمه بطريقة مدهشة... فيديو

ظهر حيوان فرس النهر الصغير، الذي لم يتجاوز عمره شهرين، في مقطع فيديو مدهش، مع أمه، داخل المياه.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، لفرس النهر الصغير، مع أمه التي كانت تسبح في المياه معه بطريقة مدهشة.

وتم تصوير الفيديو في حديقة حيوان سان دييغو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي يوجد فيها مئات الأنواع من الحيونات، ومنها فرس النهر".

ويظهر الفيديو حركة فرس النهر الصغير أمام أمه، التي تراقب حركته بصورة مستمرة، خلال وجوده بجوارها على شاطئ المياه.

ويقوم فرس النهر الصغير ببعض الحركات المدهشة مع والدته خلال السباحة في المياه.