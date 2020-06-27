طائر نورس يبتلع فأرا ضخما أمام أعين المارة... فيديو

كان المارة في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما أمام مشهد نادر، حيث ابتلع فيها نورس جائع فأرا كاملا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يمكنك أن ترى فيه كيف يتلهم طائر النورس دون خوف فأرًا كبيرا أمام أعين المارة.

How is that even possible 🤯 pic.twitter.com/XlP7SheRXN — Theo Shantonas (@TheoShantonas) June 24, 2020

عندما كان طائر النورس على وشك الانتهاء من التهام فريسته، قام رجل بإبعاده من أمام المتجر، لكن الطائر واصل في أكل وجبته حتى النهاية وطار بسرعة كما لو لم يحدث شيء.

وأصيب بعض الأشخاص الذين شاهدوا الواقعة غير المعتادة بالرعب، بينما أصيب آخرون بالصدمة أمام المشهد الرهيب.