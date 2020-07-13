دب يقتحم منزلا بحثا عن بيتزا... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو، كيف فتح الدب الباب الأمامي ودخل المنزل كأنه متعود على هذه الحركات.

وقام الحيوان بشم ثلاث علب بيتزا فارغة كانت على الأرض وغادر المنزل أخيرا.

وقال صاحب المنزل "لا تترك القمامة على الأرض في كندا. هذا فقط خطئي...لم أر قط دبا يمكنه فتح الباب بهذه الطريقة".