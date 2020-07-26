سفينة حربية روسية تثير موجة ضخمة تفاجئ المتفرجين... فيديو

فاجأت موجة كبيرة المتفرجين أثناء التدريب على العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في بالتييسك على بحر البلطيق الشرقي.

ويظهر مقطع الفيديو كيف كان المتفرجرون والصحفيون يتابعون تدريبات السفن الحربية الروسية، لتفاجئهم موجهة كبيرة ليجدوا أنفسهم مبللين بالماء، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الحادثة لم تخلف إصابات.

هذا وستشارك في العرض، اليوم أكثر من 40 طائرة ومروحية، وأكثر من 40 سفينة و4000 جندي وجندية من الشباب في العرض البحري الرئيسي تكريما ليوم البحرية الروسية.