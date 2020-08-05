خنزير بري غاضب يحاصر امرأة على شجرة... فيديو

تعرضت سيدة لموقف محرج خلال رحلة إلى هاواي، إذ تعرضت لهجوم من خنزير عدواني ما دفعها لتسلق شجرة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيدة فوق الشجرة بينما ينتظرها خنزير بري عدواني.

وقالت السيدة "كانت الشجرة تبدو عالية، لكنها لم تكن كذلك. كان الخنزير مخيفا وكنت أخشى أن يهاجمني بمجرد أن أنزل".

هذا وتم طرد الخنزير من قبل الحاضرين واختفى أخيرا في الأدغال.