معركة شرسة بين كوبرا ونمس بحضور الجمهور... فيديو

أجبر قتال شرس بين كوبرا ونمس المسافرين على الانتظار وإيقاف حركة المرور حتى انتهاء القتال في منتصف طريق في الهند.

في التسجيل، يمكنك أن ترى كيف يحاول الثعبان الهروب من النمس العدواني، لكن كل جهوده لم تحقق شيئا، حيث واصل النمس مهاجمة الكوبرا حتى تمكن من السيطرة عليها وغادر المكان.

This is absolutely natural. I am happy that no crusader jumped in to save either species. It’s the survival of fittest which prevails in #nature

Vid-WA. @IfsJagan @vivek4wild pic.twitter.com/RtsR5LosnI — Dr Abdul Qayum, IFS (@drqayumiitk) August 18, 2020

شارك مسؤول خدمات الغابات الهندي، عبد القيوم، هذا الفيديو على حسابه في "تويتر"، مشيرًا إلى أنه "سعيد" لعدم تدخل أحد لإنقاذ أي من النوعين.

وقال: "إن بقاء الأصلح هو الذي يسود في الطبيعة".

يُعرف النمس بقدرته على اصطياد وقتل الثعابين السامة وخاصة الكوبرا. تجعله مستقبلات الأسيتيل كولين الخاصة به محصنا ضد سمها، بينما تمنحه معاطفه السميكة وسرعته ميزة أخرى في هذه الأنواع من الصراعات.