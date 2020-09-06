هذيان أم شجاعة...امرأة تطعم دبا بيديها..فيديو

لم تفقد سيدة أمريكية التركيز ولم تصب بالذعر لحظة ظهور دب أسود على شرفة منزلها، بل وقامت بإطعامه بيديها.

ويظهر مقطع الفيديو، دب أسود صغير يتجول يتجول في شرفة منزل، بينما بقيت صاحبة المنزل تنظر إليه من الفتحة الموجودة في الباب. ثم تنشر له بعض الطعام في غلاف بلاستيكي.

يمسك الحيوان بالطعام، لكن يبدو أنه لا يهتم به كثيرا ويقترب من المرأة بحثا عن شيء آخر ليأكله، لكن المراة لم تقدم شيئ آخر واكتفت بالمسح على أنفه، ليعود في الأخير إلى الصندوق بالطعام ويمسكه ويبتعد عن المنزل.

وقال صاحبة المنزل إنها كانت تسمي هذا الدب بيلي وأنه يأتي إلى منزلها طوال الموسم "لقد أدركت للتو أنها جونيور من العام الماضي. اكتشفت خلال موسم التزاوج أنها فتاة! لذا فإن الاسم بيلي / جونيور / بير غيرل!".