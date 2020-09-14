عاصفة رملية "مرعبة" تجتاح العاصمة التركية... فيديو

ويظهر في الفيديو العاصفة العملاقة مشكلة ستارا ترابيا يمتد من الأرض حتى السماء حاجبا الرؤية بشكل تام، كما سجلت المقاطع المصورة لحظة اجتياح العاصفة لمناطق سكنية.

وقال موقع "ترك برس" إن العاصفة اجتاحت قضاء "بولاطلي"، وأدت إلى عرقلة الحياة بشكل مؤقت وحوّلت النهار إلى ظلام حالك.

كما أدت العاصفة الرملية إلى تفكيك الخيم العائدة لعمال الزراعة في القضاء، وعرقلة المرور إثر تراجع مسافة الرؤية، ما دفع فرق الإطفاء، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، لاتخاذ التدابير اللازمة تحسبًا للحوادث.