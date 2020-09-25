سر جرذ عملاق أثار الفزع في المكسيك... فيديو

وعاش عمال النظافة أسوأ كابوس في 18 سبتمبر/ أيلول، عندما اكتشفوا وحشا غارقا على هيئة جرذ أثناء تجريف المجارير، والذي استخرجوه من أنفاق الصرف بالمدينة بعد هطول أمطار غزيرة.

وتبين أن "الجرذ العملاق" الذي يزن 22 طنا من القمامة ليس حقيقيا، وإنما دمية ضخمة مكسوة بالفرو وجلس منحنيا، لكنه بدا واقعيا بصورة لا تصدق.

كما اتضح أن الدمية كانت تستخدم لعيد "الهالوين"، وادعت امرأة تدعى أيفلين لوبيز بأنها من صنعته في تلك المناسبة، وظلت تبحث عنه لسنوات حتى عثرت عليه الآن، وانتهى في أنفاق الصرف الصحي، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويظهر الفيديو المتداول قيام عمال تنظيف المجارير برش المياه على "الجرذ العملاق"، لكن بعدما أثار ذعر المارة في الشارع لاعتقادهم أنه حقيقي.