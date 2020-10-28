شرطية صينية تمتلك قدرات خارقة... فيديو

تمتلك شرطية صينية قدرات خارقة مكنتها من استخدام إصبع يدها في قطع إناء من الخزف إلى جزئين في ضربة واحدة.

وتتولى ضابطة الشرطة ليو هونغ جيوان، منصب قائد فريق الشرطة الخاصة النسائية في مديرية الأمن العام بمدينة دهتشو منذ عام 2018، بحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

شرطية تقطع وعاء من الخزف إلى جزئين بأصابعها pic.twitter.com/XBhkltBl3b — CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 26, 2020

ولفتت الشبكة إلى أن جيوان شاركت في العديد من العمليات الأمنية، ونشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من القدرات والتدريبات التي تقوم بها الشرطية الصينية الخارقة، إضافة إلى لقطة استخدام إصبعها في قطع الإناء الخزفي.