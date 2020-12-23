مذيع يظهر بوضع محرج خلال البث المباشر... فيديو

اعتذر مذيع الأخبار على قناة "بي بي سي" البريطانية، بن براون من المشاهدين، بعد ظهوره بموقف محرج أمام الكاميرا أثناء النشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بن براون وهو يتثاءب خلال البث المباشر بشكل مضحك، دون إدراكه بأنه على الهواء.

وتدارك الإعلامي الموقف بكل احترافية، قائلا: "أوه، لقد كُشف أمري"، وأكمل النشرة بكل هدوء.

ويرى المتتبعون أن سبب اللحظة المحرجة هو خطأ إخراجي، حيث قام المخرج عن طريق الخطأ بتوجيه الكاميرا إلى المذيع في أثناء عرض تقرير وظهر بالتالي بن براون على الشاشة وهو يتثاءب.