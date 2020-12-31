طائرة تعود للوراء على مدرج نشط... فيديو

تعتمد طائرات الركاب الضخمة على مدارج ممهدة تمتد لمسافات طويلة حتى تتمكن من الإقلاع والهبوط بسلام، وهو الشيء الذي يتم تنظيمه عن طريق أبراج المراقبة والأنظمة الخاصة بتحديد مسارات وتوقيتات الرحلات الجوية من وإلى المطارات.

وتنطلق الطائرات بسرعة كبيرة على تلك المدارج أثناء الإقلاع، وتعود إليها أيضا بسرعات فائقة إلى أن تتمكن من التوقف في نهايتها دون أن تتعرض لأي صدمات قد تمثل خطرا على حياة الركاب.

Boeing 757 had to power back on an active runway ✈️ pic.twitter.com/Zfb2xyjsbP — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 31, 2020

ولذلك يتم تأمين مسار أي مدرج خاص بالطائرات بصورة كاملة حتى لا تحدث كوارث إذا ظهر شيء مفاجئ في مسار الطائرة التي يصعب إيقافها في مسافة قصيرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مغامرة تقوم بها إحدى الطائرات التي قرر قائدها أن يغير اتجاه الطائرة بالعودة إلى الوراء والدوران على مدرج نشط، بينما تظهر طائرة أخرى على ذات المدرج.