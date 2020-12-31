مشاهد مروعة لمنازل على حافة الهاوية بسبب انزلاق أرضي ضخم... فيديو

تعتمد طائرات الركاب الضخمة على مدارج ممهدة تمتد لمسافات طويلة حتى تتمكن من الإقلاع والهبوط بسلام، وهو الشيء الذي يتم تنظيمه عن طريق أبراج المراقبة والأنظمة الخاصة بتحديد مسارات وتوقيتات الرحلات الجوية من وإلى المطارات.