خلال 3 أسابيع.. بناء حاملة طائرات فريدة من نوعها في الصين.. فيديو

عرض التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، قصة حول حاملة طائرات فريدة من نوعها بإقليم "هاربين".

وخلال ثلاثة أسابيع فقط، قام فريق من 19 متطوعا صينيا ببناء سفينة من الثلج، يبلغ طولها 50 مترًا.

ويبلغ عرض المجسم 10 أمتار، وكان النموذج يشبه أول حاملة طائرات صينية "لياولين".

لم يقم النحاتون بوضع تفاصيل البنية الفوقية والمقاتلين على سطح حاملة الطائرات بعناية فحسب، بل قاموا أيضًا بوضع قواطع منحوتة من الثلج تحت قوس السفينة.