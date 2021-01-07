باتمان يصل إلى مبنى الكابيتول... فيديو

تداول النشطاء، مساء يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو لتجول رجل في ملابس الرجل الوطواط "باتمان" الشهير أمام مبنى الكابيتول في وقت حدوث المظاهرات.

واقتحم أنصار ترامب الكابيتول، أمس الأربعاء، خلال اجتماع الكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وأدت أعمال الشغب إلى وفاة أربعة أشخاص واعتقال العشرات.

وصادق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.