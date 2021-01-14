انهيار أرضي يبتلع سيارة جنوبي روسيا... فيديو

ووثق شهود عيان عبر هواتفهم النقالة تحرك التربة، وقامو بمشاركة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أي من المواطنين نتيجة الانهيار الأرضي، وتعمل حاليا الجهات المسؤولة لاستعادة الحركة على الطريق.
شهد سكان مدينة سوتشي الروسية، تساقط أمطار غزيرة لعدة أيام أدت إلى انهيار للتربة وابتلاع إحدى السيارات المركونة في شارع ترانسبورتنايا.
ووثق شهود عيان عبر هواتفهم النقالة تحرك التربة، وقامو بمشاركة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أي من المواطنين نتيجة الانهيار الأرضي، وتعمل حاليا الجهات المسؤولة لاستعادة الحركة على الطريق.
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رجال شرطة المرور الروسية يوقفون سائقا ثملا في منطقة بيروبيدجان في الشرق الأقصى من روسيا.
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