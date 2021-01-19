صحفي روسي يغطس في بحيرة متجمدة لإنقاذ كلب غارق... فيديو

أنقذ صحفي روسي كلبا غارقا في المياه المتجمدة لبحيرة بعد أن غطس فيها وانتشله وسحبه إلى بر الأمان.

وكان المراسل الصحفي ألكسندر ساشنيف، يصور تقريرا عن حياة البط في فصل الشتاء الروسي القاسي عندما سمع مع زميله المصور نداء استغاثة من طفل صغير.

وبحسب موقع "لايف"، أوقف الصحفي وفريقه التصوير وتوجهوا فورا إلى مكان الطفل الذي طلب إنقاذ كلب غارق في البحيرة، في منطقة ستاري أوسكول.

وقام الصحفي بخلع ملابسه والنزول والغطس في المياه المتجمدة وانتشال الكلب الذي ظهرت عليه علامات التجمد.

وحاول الصحفي رفع حرارة جسم الكلب بلفه بسترته وحمله إلى سيارته ووضعه في داخلها لتدفئته وتدفئة نفسه بعد عملية الغطس.