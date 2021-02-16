"سيدة التنين"... الطائرة الأغرب تحاول الهبوط على عجلتين... فيديو

نشر طيار أمريكي سابق مقطع فيديو يظهر جزءا من التدريبات التي يجريها على المقاتلة الأمريكية الغريبة الملقبة بـ"سيدة التنين" أو "دراغون لايدي".

ويظهر في الفيديو الذي نشره الطيار السابق في سلاح الجو الأمريكي، روس فرانكمونت، الملقب لدى الطيارين باسم "Extreme Ross" مشاهد فيديو للتدريبات التي يجريها على طائرة الاستطلاع الأمريكية "U-2 Dragon Lady" (دراغون لايدي).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ross Franquemont (@extremeross)

وتعمل هذه الطائرة الفريدة من نوعها منذ 68 عامًا، لكن من الواضح أنها لن تتقاعد حتى يومنا هذا، حيث أضيف إليها تحديثات جديدة للقيام بوظيفة تنسيق عمل مقاتلات الجيل الخامس.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ross Franquemont (@extremeross)

وبحسب موقع "روسكي أروجي" (السلاح الروسي)، تستطيع الطائرة بفضل الوزن الخفيف ونسبة العرض إلى الارتفاع، البقاء في الهواء لأكثر من 10 ساعات، والطيران لمسافة 9600 كيلومتر والصعود إلى طبقة الستراتوسفير.

وتعد عملية هبوط هذه الطائرة أصعب عمل روتيني في عالم الطيران، بسبب تصميم هيكل الطائرة الغريب والذي يأخذ شكل الدراجة (من الأسفل بالنسبة للعجلات).

وتساعد الدعامات الإضافية في الحفاظ على التوازن أثناء الإقلاع والهبوط، حيث يقوم الطيار باتباع أسلوب الطائرة الشراعية بموازنة الدفات حتى التوقف التام.