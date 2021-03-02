دلافين صينية تمارس الرياضة على سطح الماء... فيديو

يمتلك كل نوع من الحيوانات طبيعة خاصة تميزه عن غيره، ومنها الدلافين البيضاء.

وتقوم الدلافين بالعديد من الحركات الرياضية، ومنها الدلافين البيضاء التي تهوى القفز على سطح الماء.

How lovely! Two Chinese white dolphins were seen gamboling happily on Monday in the waters in Xiapu County, Fujian Province. #WildChina pic.twitter.com/DXdeiIbbBv — China News 中国新闻网 (@Echinanews) March 2, 2021

ونشرت صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر" اثنين من الدلافين البيضاء وهما يقومان بقفزات متكررة على سطح الماء في بحر الصين الشرقي.