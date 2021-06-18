دب يتجول في شوارع مدينة يابانية ويقتحم قاعدة عسكرية...فيديو

تسلل دب إلى قاعدة عسكرية في مدينة سابورو، مركز محافظة هوكايدو شمالي اليابان، بعد أن هاجم 4 أشخاص في المدينة.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، فإن طول الدب يصل لنحو 1.5 متر، ركض في شوارع المدينة ثم تسلل إلى داخل قاعدة أوكاداما الجوية ومطار أوكاداما المدني المجاور، ما أسفر عن تعليق الرحلات فيه.

واختبأ الدب في أحراش قرب المطار، حيث تم قتله من قبل الصيادين بعد نحو تسع ساعات من ظهوره في المدينة.

وتم نقل المصابين إلى المشفى ومن بينهم موظف في القاعدة.