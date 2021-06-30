لحظة عض سمكة قرش لشخص حلق فوق البحر بـ"باراشوت"... فيديو

هاجمت سمكة قرش مواطنا أردنيا، يوم الجمعة الماضي، حيث انقضت على قدمه محدثة إصابات فيها.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم القرش على الرجل الذي كان يحلق فوق مياه البحر على مسافة صغيرة جدا، مستخدما باراشوت.

وقال ناشرو الفيديو إن الواقعة حدثت على بعد حوالي كيلومتر واحد من العقبة، قبالة سواحل الأردن في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن الهجوم أسفر عن جروح وتمزق أوتار بقدم الضحية.

من جانبه، أكد مدير الهيئة البحرية الأردنية لـوكالة "عمون"، أن الحالة الصحية للمواطن الأردني، الذي تعرض لهجوم من سمكة قرش، مستقرة، ولفت إلى أن الحادث وقع في مكان بعيد عن الشاطئ.

وأوضح في تصريحات لـموقع "رؤيا نيوز" الأردني إلى أن سمكة القرش أمسكت به لمدة 6 ثواني، وأسفر هجومها عليه عن قطع 4 أوتار في القدم، ومزع جزء في عضلتها، وفقدان جزء من ظهرها، كما يعاني من تشققات في الكاحل.