امرأة تدفع أخرى أمام قطار في نيويورك... والشرطة تنشر فيديو للواقعة

وأظهرت لقطات فيديو بكاميرا أمنية امرأة تدفع أخرى كانت تقف على رصيف محطة مترو تايمز سكوير نحو القطار أثناء دخوله المحطة، دون معرفة السبب وراء هذا الفعل.

وبحسب موقع قناة "abc7" الأمريكية "نقلت الضحية (42 عاما) إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إصابتها بحروح في الوجه والساقين.

ونقل الموقع عن راكب قوله إن "الأمر بدا كيدا، وتابع: "هذا مخيف. يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص عندما لا تتوقعه على الأقل".

وقال تيم مينتون، كبير مسؤولي الاتصالات بالإنابة في هيئة نقل متروبوليتان، إن الهجوم كان "غير مبرر وعبثيًا ولا معنى له".

وأضاف أن المدينة تحتاج إلى توفير خدمات صحة نفسية إضافية لمساعدة أولئك الذين قد يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر.

مشددا على أن:

"التعرف السريع على المشتبه بها واعتقالها يجعل الركاب أكثر أمانًا".

وأعلنت الشرطة الأمريكية القبض على المتهمة، في منطقة قريبة من محطة المترو، وقالت إنها امرأة تدعى أنتونيا إيجبارا (29 عامًا)، ولديها ما لا يقل عن سبعة اعتقالات سابقة، وكانت آخر ثلاثة اعتقالات في مترو الأنفاق.

ومن جانبه أكد عمدة نيويورك بيل دي بلازيو على أن مترو الأنفاق وتايمز سكوير آمنان.

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