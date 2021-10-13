تمساح يحظى بفريسة سهلة بعد مراقبته لطفل... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الطفل داوسن البالغ من العمر 7 سنوات، وهو متحمس لسحب السمكة من الماء، أثناء رحلة صيد مع والديه، ليتفاجأ بتمساح التهم السمكة فور سحبها بالصنارة.
حظى تمساح ضخم بفريسة سهلة بعد مراقبته لطفل اصطاد سمكة، وحاول رفعها من الماء بصنارته في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ويظهر مقطع الفيديو الطفل داوسن البالغ من العمر 7 سنوات، وهو متحمس لسحب السمكة من الماء، أثناء رحلة صيد مع والديه، ليتفاجأ بتمساح التهم السمكة فور سحبها بالصنارة.
يمكن للقطط في بعض الأحيان أن تتحلى بالصبر وضبط النفس بشكل ملحوظ، وتبقى ثابتة لفترات طويلة من الوقت وهي تطارد فريستها. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكنها إظهار هذه السمات في مواقف أخرى لا تنطوي على عنف.
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