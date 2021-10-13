تمساح يحظى بفريسة سهلة بعد مراقبته لطفل... فيديو

يمكن للقطط في بعض الأحيان أن تتحلى بالصبر وضبط النفس بشكل ملحوظ، وتبقى ثابتة لفترات طويلة من الوقت وهي تطارد فريستها. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكنها إظهار هذه السمات في مواقف أخرى لا تنطوي على عنف.