تمساح خبيث يقتحم ملعبا للغولف ويسرق الكرة... فيديو

انتشر على منصة "يوتيوب" في بريطانيا مقطع فيديو أثار ضحك الكثير من المشاهدين، حيث قام ديك رومي بالتحرش بمراسلة تلفزيونية خلال تسجيلها لتقرير صحفي في إحدى المدن البريطانية.