روسيا تعرقل صدور بيان في مجلس الأمن يدين تجربة بيونغ يانغ الصاروخية البالستية الأخيرة

© Fotolia/ Romolo Tavani الدرع النووي الأمريكي ليس مستعدا لضربة نووية من قبل كوريا الشمالية

ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن روسيا اتخذت هذا القرار، لأن وثيقة المشروع التي طرحتها الأمم المتحدة كانت تصف الصاروخ الذي تم إطلاقه بأنه "صاروخ عابر للقارات".

ويذكر أنه حتى هذه اللحظة، من غير المعروف فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل التفاوض مع روسيا من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشروع البيان.

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت، يوم 4 تموز/ يوليو، عن نجاح تجربتها بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ — 14". سقط في بحر اليابان ضمن منطقة اقتصادية يابانية خالصة، وأدانت الحكومة اليابانية وكوريا الجنوبية، التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية واعتبرتها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وبلغ مدى تحليق الصاروخ الذي تم إطلاقه بأمر أصدره زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وبحضوره شخصيا حسب بيان رسمي كوري شمالي، 933 كيلومترا وارتفاع تحليقه — 2802 مترا.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كيلومتر وقطع مسافة 510 كيلومتر، مؤكدة أن الصاروخ متوسط المدى.