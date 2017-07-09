تركيا: مشروع "التيار التركي" سيلعب دوراً مهما في إمداد المنطقة بالغاز

إسطنبول — سبوتنيك. وقال ألبايراك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط المنعقد بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد، إن خط أنابيب الغاز "التيار التركي" سيكون حاسماً لجميع القطاعات ولتنويع طرق إمداد الطاقة في المنطقة.

وأضاف:

"نحن نتفاوض مع شركائنا ونُعتبر شريك مهم وموثوق به في مشاريع الغاز وستواصل تركيا لعب هذا الدور".

مشيراً إلى أن بلاده تتخذ خطوات ملموسة في مجال الطاقة بالتعاون مع دول الجوار.

وتعقد كبرى شركات النفط والغاز "المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط" من الأحد إلى الخميس في مدينة إسطنبول. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "جسور لمستقبلنا في الطاقة"، رؤساء دول وممثلين من 100 بلد وألف وخمسمائة شركة عالمية ونحو أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول عديدة.

وبدأت "غازبروم" في بناء القسم البحري من الـ"تيار التركي" يوم 7 أيار/ مايو المنصرم. وهذا هو خط الأنابيب الجديد لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر مخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ ديسمبر من عام 2019.

ويذكر أيضاً، أن إنجاز مشروع "التيار التركي" سيمسح بتأمين إمدادات الغاز الروسي ليس إلى تركيا فقط، بل وللمستهلك في جنوب وفي جنوب شرق أوروبا، ويخطط من خلال المشروع لنقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.