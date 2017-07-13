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21:57 13 يوليو/ تموز 2017
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    أردوغان

    أردوغان: حملت كفني على كتفي ولا أخشى إلا الله

    © REUTERS/ MURAD SEZER
    العالم
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    قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ومنذ بداية مشواره السياسي "حمل كفنه على كتفه وتقدم نحو الشهادة"، مشيراً إلى أنه "لا يخشى إلا الله عز وجل"، وأن الذين فشلوا بالتفريق بينه وبين الشعب ووضعوه بالسجن، ثم حاولوا عرقلة مشواره السياسي فشلوا مرة أخرى، ثم حاولوا بالانقلاب.

    رئيس تركيا رجب طيب إردوغان في اسطنبول
    © REUTERS/ Yasin Bulbul
    أردوغان يدعو الله بهذه الكلمات بعد مسيرة معارضيه إلى إسطنبول
    وأعرب أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس، عن شكره للشعب على الموقف البطولي ليلة الـ15 من تموز/ يوليو الماضي الذي حافظ على تماسك تركيا وعلى وحدتها.

    وحول مواصلة محاربة "الإرهابيين"، لفت إلى أن قوات بلاده استطاعت الفترات الأخيرة تضيق الخناق على الإرهابيين، مؤكدا أنهم سيواصلون عملهم في محاربة الإرهاب.

    وتابع الرئيس التركي:

    "القرآن الكريم امتدح الشهداء في العديد من الآيات، وقال إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه الآيات تُسلينا في حزننا، وتجعلنا نفتخر بشهدائنا، وأن أموال الدنيا ووظائفها مهما علت فإنها لن ترتقي بصاحبها وتصل به إلى المستوى الذي وصل إليها الشهداء".

    بحسب ما نقله "ترك برس".

    وأضاف: "من حق الشهداء علينا أن ننزلهم منازلهم ونعطيهم حقهم، ونحن نفتخر بهم ونحبهم ونحيي ذكراهم ونتضامن مع ذويهم".

    كما أشاد الرئيس التركي بدور المرأة في التصدي للمحاولة الانقلابية، مبيناً أن "الذين واجهوا نساءً مدنيات بدون سلاح وهددوهن، فشلوا وتراجعوا وخابوا وخسروا، فالمعركة كانت معركة قلب لا سلاح".

    ولفت إلى أن أبناء الشعب التركي اتحدوا على قلب رجل واحد بغض النظر عن الخلافات السياسية، ووقفوا بوجه الانقلابيين مع كافة أطياف الشعب، مؤكداً أن الكثير من أبناء الشعب التركي أرسلوا أبناءهم فداء الوطن.

    واستطرد:" أن تنظيم غولن الإرهابي استخدم العملاء والخونة من أجل السيطرة على هذا الوطن، ولكنه يكيدون والله يكيد لهم "والله خير الماكرين ".

    وتطرق أردوغان لدور الدول الداعمة للمحاولة الانقلابية، مبيناً أن هناك دول غربية ما زالت تسأل عن وثائق تؤكد وقوع محاولة الانقلاب.

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    أخبار تركيا اليوم, محاولة انقلاب, الرئاسة التركية, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, تركيا
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