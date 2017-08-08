في محاولة لجذب اهتمام الإعلام...خاطف عارضة الأزياء يتهم "المافيا الروسية"

وذكرت صحيفة "ديلي تيليغراف" أن كلوي آيلينغ تعرضت للاختطاف في مدينة ميلان الإيطالية بعدما سافرت إليها في 11 تموز/ يوليو، لحضور جلسة تصوير وفي مكان اللقاء مع صاحب عمل المفترض تعرضت للتخدير، ومن ثم نقلت إلى بيت ريفي في ضواحي تورين. واستمرت مدة حجزها أسبوعا، مقيدة اليدين إلى الخزانة، وحاول الخاطف بيعها في سوق الرقيق الأبيض على الإنترنت، لمن يدفع أكثر محددا سعرها بما يعادل 300 ألف يورو بعملة البيتكوين.

وقرر الخاطف إطلاق سراحها في 17 تموز/ يوليو، عندما علم أنها أم لطفل يبلغ من العمر سنتين، وبيع الأمهات "ليس في أحكامه". وقام الخاطف بإيصال رهينته إلى القنصلية البريطانية، حيث ألقت الشرطة القبض عليه هناك.

وتقول الصحيفة إن الحديث يدور عن مواطن بولندي يقطن في بريطانيا اسمه لوكاش بافل هيربا.

كما تشير الصحيفة، أنه بعد مرور يومين من الخطف، كتب هيربا رسالة معنونة بـ"المافيا الروسية تخطف عارضة أزياء بريطانية" إلى صحيفة "ديلي ميرور"، الشعبية ومن المحتمل أنه اعتزم بيع المعلومات وصور العارضة. وفيما بعد أقر المجرم أمام الشرطة الإيطالية بأن المافيا الروسية ذكرها لجذب الانتباه، أما العارضة قالت إنها لم تعلم بذلك شيئاً.