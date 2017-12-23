موسكو تحذر: تسليح واشنطن لهذه الدولة سيؤدي لحمام دم جديد

© Sputnik. Stringer موسكو ترد على مواقف كييف شرقي أوكرانيا واعترضت موسكو على قرار واشنطن تزويد كييف "بقدرات دفاعية متقدمة"، وأكدت على أنه يمكن أن يؤدي إلى "حمام دم جديد" في شرق هذا البلد.





وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان رسمي أن "الولايات المتحدة تدفع بشكل واضح السلطات الاوكرانية باتجاه حمام دم جديد".





وأضاف أن "الأسلحة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى ضحايا جدد في جارتنا" أوكرانيا.





واتهم ريابكوف الأمريكيين بـ"تجاوز الحدود" والتشجيع على تجدد النزاع في منطقة دونباس بشرق اوكرانيا.





وتابع أن "انتقامي كييف يقصفون دونباس كل يوم ولا يريدون إجراء مفاوضات سلام ويحلمون بإزالة السكان العصاة، والولايات المتحدة قررت إعطائهم أسلحة ليفعلوا ذلك".





ويأتي هذا الموقف في وقت تدخل هدنة جديدة حيز التنفيذ منتصف ليل السبت في هذه المنطقة الاوكرانية التي تشهد نزاعا مسلحا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لموسكو.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الجمعة أنها ستزود أوكرانيا بـ"قدرات دفاعية متطورة" في خطوة من شأنها تصعيد النزاع بين القوات الحكومية والإنفصاليين الموالين لروسيا، الذي أدى إلى مقتل إكثر من 10 آلاف شخص منذ 2014.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها "قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية في إطار جهودنا لمساعدتها في بناء قدراتها الدفاعية على المدى البعيد، من أجل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردع أي اعتداء جديد".