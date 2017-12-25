البابا فرنسيس ينتقد قرار ترامب في رسالة عيد الميلاد

استغل البابا فرنسيس رسالته بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الاثنين، ليدعو إلى تبني حل الدولتين عبر المفاوضات لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعدما فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات في المنطقة باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© REUTERS/ Kevin Lamarque أمريكا: أول رد فعل عقابي بحق الأمم المتحدة بعد التصويت ضد قرار ترامب

وحسب "رويترز"، قال البابا: "دعونا نصلي أن تنتصر إرادة استئناف الحوار بين الطرفين وأن يكون بالإمكان التوصل في النهاية إلى حل عبر التفاوض. حل يسمح بتعايش سلمي بين الدولتين ضمن حدود متفق عليها بينهما ومعترف بها دوليا".

وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها البابا علانية عن القدس منذ قرار ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول. وفي ذاك اليوم، دعا فرنسيس إلى احترام "الوضع القائم" للمدينة خشية أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى إشعال مزيد من الصراعات في العالم.