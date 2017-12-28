"داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مكتب لوكالة "صوت الأفغان" للأنباء ومركز ثقافي مجاور في العاصمة كابول، أسفر عن مقتل العشرات.

© Sputnik. Jak مقتل 40 شخصا في انفجار بمكتب وكالة أنباء أفغانية بكابول

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان نقتلته "رويترز"، اليوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول: إن "استشهاديا من الدولة الإسلامية هاجم بسترته الناسفة مركز التبيان الشيعي، وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة على المركز ذاته أعقبه تفجير الاستشهادي سترته الناسفة وسط تجمعاتهم".

وكان 40 شخصا، على الأقل، لقوا مصرعهم، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأفغانية كابل، جراء تفجير استهدف وكالة صوت الأفغان للأنباء، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في البلاد.

ورجح شهود عيان لـ"رويترز"، أن يرتفع عدد القتلى، نظرا لحدوث إصابات خطيرة بين طلاب كانوا يحضرون مناقشة مع باحثين في مكتب الوكالة.

ووقع الهجوم، وهو الأحدث في سلسلة هجمات على مؤسسات إعلامية أفغانية في السنوات الأخيرة، عقب هجوم على قناة تلفزيون خاصة في كابل الشهر الماضي.