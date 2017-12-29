نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة بـ15-17% في 2017

أفاد الممثل التجاري لروسيا في الولايات المتحدة، بأنه من المتوقع في نهاية عام 2017، أن يبلغ نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة نحو 15- 17 في المئة، وبحلول نهاية العام المقبل سوف تسعى البعثة جاهدة لتحقيق نحو 20 في المئة.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich ارتفاع نمو التبادل التجاري بين روسيا والصين

واشنطن — سبوتنيك . قال ألكسندر ستادنيك لوكالة " سبوتنيك ": "اليوم، يصل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة إلى مستوى نمو نحو 17 في المئة. وهذا يدل على تخطي مؤشر السنة الماضية بنحو 2.7 مليار دولار. في هيكل الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة، تبلغ السلع غير الأولية نحو 97 في المئة. ونتوقع في نهاية العام، أن ينمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15-17 في المئة. وسوف نسعى جاهدين لضمان أن يكون هذا الرقم ليس أقل عن 20 في المئة في العام المقبل ".

وأضاف ستادنيك: "يلاحظ نمو إمدادات المواد غير الأولية غير الطاقة ما يقرب من 20 في المئة، ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة بأكثر من 42 في المئة، و المنتجات المبتكرة — بنسبة 28 في المئة، ومنتجات التقنيات ما يقرب من 22 في المئة ".وأشار ستادنيك: "وتظهر أيضا صادرات المواد الأولية، على الرغم من أنها تمتلك حصة 2.5 في المئة فقط، نموا يزيد عن 20 في المئة".