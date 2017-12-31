روحاني لترامب: من وصفوا الإيرانيين بالإرهابيين لا مجال لتعاطفهم مع شعبنا

قال الرئيس الإيراني روحاني اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول إن الإيرانيين يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيعملون على أساس المصالح الوطنية.

القاهرة- سبوتنيك . قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، إنه ليس من حق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعبير عن تعاطفه مع الشعب الإيراني بعدما نعته بالإرهاب.

وردا على تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعاطفه مع المحتجين المناهضين للحكومة الإيرانية، قال روحاني في تصريحات خلال اجتماع للحكومة: "من وصفوا الإيرانيين بالإرهابيين لا مجال لتعاطفهم مع شعبنا".

وتابع أن "الإيرانيين يعملون لمصلحة بلادهم، وانتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط، وإنما تشمل الفساد والمطالبة بالشفافية".

© REUTERS/ TIMA agency إيران تعلن عدد المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات وأكد روحاني أن "الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب، لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة".

ووجه الرئيس الإيراني كلامه إلى الرئيس الأمريكي ترامب قائلا: "من وصفوا الإيرانيين بالإرهابيين لا مجال لتعاطفهم مع شعبنا".