أمريكا تطالب إيران برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية برفع الحظر على تطبيق "انستغرام" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.

وأعلن التليفزيون الحكومي الإيراني، في 31 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أنه تم حجب موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تيلغرام"، وسط الاحتجاجات التي تجتاح البلاد للحافظ على السلام العام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تيليغرام"، إن السلطات الإيرانية تعيق الوصول إلى التطبيق لغالبية الإيرانيين، بعد استخدام تطبيق التراسل الفوري في تنظيم الاحتجاجات، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وأعلن مؤسس تطبيق تليغرام للرسائل بافل دوروف إن السلطات الإيرانية تحظر دخول الإيرانيين إلى التطبيق، بعد رفضهم إغلاق بعض القنوات التي تدعو للتظاهرات السلمية.

وقال دوروف في تغريدة على "تويتر"، الأحد الماضي: "السلطات الإيرانية تحظر دخول غالبية الإيرانيين إلى تيلغرام بعد رفضنا إغلاق قناة "آمد نيوز"، وبعض القنوات الأخرى التي تدعو إلى مظاهرات سلمية".