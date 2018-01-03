مقتل 14 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد شمال شرق نيجيريا

قتل 14 شخصاً على الأقل، في تفجير انتحاري استهدف مسجداً في بلدة جامبورو شمال شرقي نيجيريا.

القاهرة-سبوتنيك.

ونقلت "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، 3 يناير/كانون الثاني، عن أحد حراس المسجد إن هناك "14 جثة تم إخراجها من الأنقاض"، مضيفا أن "الانفجار دمر المسجد بالكامل".

وتابع الحارس "مؤذن المسجد فقط هو الوحيد الذي نجا من التفجير، ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث ما زالت تحت الحطام".

كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن شهود عيان قولهم إن انتحاريا تسلل بين المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد قبل قيامه بتفجير القنبلة.

ولم تعلن آية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا التفجير الذى وقع عند الحدود مع الكاميرون.